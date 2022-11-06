Serginin açılışının ardından TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levend Kılıç, Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Evren Kırcalı ve sanatçı Cenk Yüksel’in yer aldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

ECE Türkiye ana sponsorluğunda ve ’Eğitimde Fırsat Eşitliği’ temasıyla hareket eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına düzenlenen ’Sesim Resim’ sergisi, Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi’nde açıldı. Sanatçı Cenk Yüksel’in yaptığı resimleri hikayelere dökerek dijitalle buluşturduğu sergi, 1-20 Kasım tarihleri arasında Espark Alışveriş Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

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