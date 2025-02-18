Eskişehir’de düzenlenen ve 46 çift ve 92 sporcu kıyasıya rekabet ettiği Espark Kadınlar Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporculara kupaları 8 Mart tarihinde verilecek.

Eskişehir’de Espark AVM’nin ana sponsoru olduğu ve yetişkin kadınların katıldığı Espark Kadınlar Tenis Turnuvası 15 Şubat tarihinde başlamıştı. İnternet üzerinden başvuruları alınan ve katılımın ücretsiz olduğu turnuvada, 46 çift ve 92 sporcu kıyasıya rekabet ediyor. Final karşılaşmasının ardından 8 Mart tarihinde kupa töreninin yapılacağı turnuvada, dereceye giren sporcular kupalarını alacak.