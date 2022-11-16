Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Espark A.Ş. arasında sağlık protokolü imzalandı.

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Espark A.Ş. arasında sağlık protokolü imzalandı.

İki kurum arasında yapılan protokol ile Espark A.Ş. personelleri ve aileleri Fizyomer tarafından sunulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dâhiliye, Cilt Sağlığı ve Hastalıkları, Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Estetik, Lazer Epilasyon (Alexandrite), Saç Ekimi, Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Birimi, Radyoloji, Laboratuvar Üniteleri gibi nitelikli sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Espark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Saltık ekibiyle beraber Fizyomer’i ziyaret ederek Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir ve Fizyomer çalışanları ile bir araya geldi. Fizyomer’i gezerek kurum içinde sunulan hizmetleri yerinde inceleyen Saltık, Fizyomer ile sağlık protokolüne de imza attı. Bu imza ile Espark A.Ş. personeli ve eş, çocuk, anne, baba gibi birinci derece yakınları Fizyomer’in sunduğu sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Kurumsal protokolün şehrimize sağlık getirmesini temenni ederiz.