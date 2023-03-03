Espark AVM ve Tepebaşı Belediyesi, depremzede çocuklar için umut dolu bir iş birliğine imza attılar. Deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlatan Espark AVM, ziyaretçiler tarafından bağışlanan yeni oyuncakları etkinlik alanında toplayacak.

Espark AVM ve Tepebaşı Belediyesi, depremzede çocuklar için umut dolu bir iş birliğine imza attılar. Deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlatan Espark AVM, ziyaretçiler tarafından bağışlanan yeni oyuncakları etkinlik alanında toplayacak.

20 yılı aşkın tecrübesiyle alışveriş merkezi sektörünün öncü firmalarından olan Eskişehir’in buluşma noktası Espark AVM, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen çocuklar için çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 2-31 Mart tarihleri arasında, Sanatçı Berra Sözeri Abbası’ın hazırladığı ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlikte, depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek ve yaşadıkları acıları bir nebze unutturabilmek adına oyuncak toplama kampanyası başlattı. İkinci el oyuncakların kabul edilmediği kampanya çerçevesinde ziyaretçiler, Espark AVM’nin eksi 1’inci katında yer alan etkinlik alanındaki kumbaraya, bağışlamak istedikleri oyuncakları bırakabilecek. Mart ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada toplanan tüm oyuncaklar, büyük bir dayanışma örneği olarak depremzede çocuklara gönderilecek.