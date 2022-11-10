Eskişehir Espark AVM, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yılında, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Dev bir Atatürk Saygı Anıtı’nı çevreleyen ve Büyük Önder Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı kolaj sergisi, 13 Kasım’a kadar AVM’nineksi 1’inci katında ziyaret edilebilecek.

Eskişehir Espark AVM, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yılında, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Dev bir Atatürk Saygı Anıtı’nı çevreleyen ve Büyük Önder Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı kolaj sergisi, 13 Kasım’a kadar AVM’nineksi 1’inci katında ziyaret edilebilecek.

ECE Türkiye yönetim portföyünde yer alan Eskişehir’in buluşma noktası Espark AVM, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda hazırlanan Atatürk Saygı Anıtı ve Kolaj Sergisi, 13 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümün 84’üncü yılına özel hazırlanan büyük bir Anıtkabir fotoğrafının önünde yer alan Atatürk Saygı Anıtı, AVM’nin eksi 1’inci katında ziyaretçilerle buluşuyor. Kırmızı ve beyaz karanfillerle donatılmış, kalp şeklinde etkileyici bir atmosferde ziyaretçileri karşılayan Saygı Anıtı’nın yanı sıra Atatürk’ün resimlerinin ve sözlerinin yer aldığı eserlerden oluşan bir Kolaj Sergisi de bulunuyor. 10 Kasım anısına hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk temalı Kolaj Sergisi, Eğitmen Kolaj Sanatçısı Aysu Bekar liderliğinde ve X-Design iş birliğiyle oluşturuldu.