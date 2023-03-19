Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) üye firmalar, meclis üyeleri ve meslek komitelerinin katkılarıyla hazırladığı “Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2023” yayımlandı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılının ekonomik zaferle taçlandırılması ümidiyle hazırlanan raporda, hem Eskişehir sanayisinin ihtiyaçları hem de güncel ekonomik gelişmeler dahilinde üyelerin beklentileri ortaya konuldu. Tüm zorlu şartlar altında üretmeye, istihdama, ihracata ve yatırıma devam eden Eskişehirli sanayicilerin sadece sorun ve talepleri değil, aynı zamanda çözüm önerilerine de raporda yer verildi.

Eskişehir sanayisi için bir gelecek vizyonu çizildi

Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporda pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ile son olarak deprem felaketi sürecinde ağırlıklı olarak yaşanan ve önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen üç ana sorun alanı tespit edildi. Bu sorunlar, hammadde, ara mamul ile enerji fiyatlarında yaşanan artışlar, enflasyonist ortam nedeniyle düşük öngörülebilirlik, kurlarda yaşanan oynaklık ve Eskişehir sanayisi için kritik öneme sahip stratejik projelerin tamamlanmaması olarak belirlendi. Ekonomik beklentiler, finansmana erişim, alt yapı, ihracat, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat olmak üzere altı ana başlık altında toplanan sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporda Eskişehir sanayisi için bir gelecek vizyonu çizilmeye de çalışıldı.

“Rasyonel büyüme stratejileri geliştirmeliyiz”

Rapora katkıda bulunan üreticilerin görüşleri dahilinde küresel ekonomide büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğu ve resesyon beklentileri gözlemlendiği ve belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, finansal şartların sıkılaştığı bir küresel ekonomide ülkeler, firmalarının nasıl daha hızlı büyüyebileceği üzerine stratejiler geliştirmesi konusunda görüş bildirildi. Raporda yurtiçi ekonomik görünümün 2023 yılında daha istikrarlı olması için ekonomi yönetimi tarafından piyasadaki ana beklentilerin güçlü iletişim, güven ve fiyat istikrarının tesis edilmesi şartıyla sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Eskişehir nitelikli öğretimin merkezi olmaya hazır

Eskişehir’de yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yatırım iklimi dikkat çekiyor. Raporda, üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, paylaşmaya hazır bir Eskişehir’in geleceğe güvenle bakmak istediği belirtildi ve Eskişehir’in sahip olduğu mevcut potansiyel ve kabiliyetlerle, doğru bir strateji ile yönetilerek, geleceğe ve nitelikli üretimin merkezi olmaya hazır olduğuna değinildi.