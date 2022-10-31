Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Akan Soğuk Plazma Laboratuvarı’nda ’Plazma Kalem’ üretti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Akan Soğuk Plazma Laboratuvarı’nda ’Plazma Kalem’ üretti

Mekanik ve elektronik aksamlarının yanı sıra fikir yapısı ve plazma üretim mekanizması açısından orijinallik taşıyan plazma kalem, piyasada satılan ve güzellik merkezlerinde kullanılan emsallerinden üstün özellikler sergiliyor. Lazer cihazlarından farklılık taşıyan bu cihazlar pratik kullanımı ve düşük üretim maliyetiyle öne çıkıyor. Sivilce, kırışıklık, kahverengi leke, egzama, mantar, yanık, yara, iz gibi cilt tedavisi ya da iyileştirmelerinin yanı sıra diş, kanser, tümör ve ülser tedavi, enfeksiyonla mücadelede de endoskopik olarak uygulanabiliyor. Bilimsel adı; “Atmosferik Basınç Dengede Olmayan Plazma Jet” olarak geçen bu plazmalar kalem gibi elle tutularak taşınabildiği ve istenilen yüzeye götürülebildiği için İngilizce “Plasma Pencil” veya “Plazma Pen” Türkçe’de de “Plazma Kalem” olarak adlandırılıyor. Son yıllarda satışa sunulan ve güzellik merkezleri tanıtımlarında kullanılan plazma pen; başta alt ve üst göz kapağındaki gevşeyen ve sarkan fazla derinin toplanıp sıkılaştırılmasında ameliyatsız göz kapağı estetiğinde öne çıkmış ve tüm yüzde özellikle kırışıklıkları yok etmede, cilt yenileme, gençleştirme, lifting, sıkılaştırma ve daha birçok kazanımı olan bir uygulama alanına sahip.

Üretimiyle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Akan, “Ülkemize ait ilk ve yerli olma özelliği taşıyan plazma kalem, dünya genelindeki araştırma laboratuvarlarında şimdiye kadar üretilen cihazlardan enerji girişi, uygulama yapısı ve plazma üretim ünitesinin tasarımı bakımından farklı ve orijinaldir. Yerli plazma kalem, piyasada satılan ve güzellik merkezlerinde kullanılan Plazma Pen’lerden üstün özelliklere sahiptir. Bu cihazlar tek tip doz ile çalışır. Bu nedenle farklı uygulamalara uyarlanmaları çok kolay değildir. Yerli plazma kalem, enerji giriş ve gaz giriş parametrelerinin ayarlanmasına imkân verdiği için farklı uygulamalarda kullanım şartı sağlamaktadır. Soğuk plazmaların bakteriyel öldürücü etkisi bilindiği için bu tür plazma kalemler ev, okul, hastane ve alışveriş merkezi gibi yaşam alanlarında da hijyen amaçlı tercih edilecektir. Özellikle banyo ve tuvaletlerde çamaşır suyu ile zararlı hijyen sağlama tekniğinin, sprey dezenfektanların yerini alacaktır” diye konuştu.

Laboratuvar koşullarında soğuk plazma uygulamalarıyla bakteri sterilizasyonu, bakteri eliminasyonu, tohum ıslahı çalışmaları yapan Prof. Dr. Akan, endoskopik olarak ağız bölgesi kanseri, rahim ağzı kanseri, kolon kanseri, mide kanseri gibi vücut içinde meydana gelen kanser tedavilerine yönelik olarak da araştırmalarını sürdürmektedir.