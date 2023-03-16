Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde mağdur olan depremzedeler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde hayır panayırı düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlenen ‘Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz’ temalı hayır panayırı, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı. Panayırın ilk gününde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurullah Kutlar ve ESOGÜ Genel Sekreteri Bayram Kaplan da stantları gezdi.

Tüm geliri AFAD tarafından depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılan ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyasına bağışlanacak olan hayır panayırı, 16-17 Mart tarihlerinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalacak.