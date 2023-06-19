ESOGÜ’nün düzenlediği “6 Şubat’ı Unutmadık, Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz” temalı panayır elde edilen tüm gelir AFAD’ın ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyasına bağışlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından 15-16 Haziran tarihlerinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlenen “6 Şubat’ı Unutmadık, Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz” temalı panayır toplanan 100 bin 450 lira AFAD’ın hesabına yatırılarak dekontu Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a teslim edildi.

ESOGÜ’deki tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen panayır elde edilen tüm gelir, AFAD tarafından depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bağışlandı.