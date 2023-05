Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen Uluslararası Personel Haftası etkinlikleri başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Personel Haftası (International Staff Week) etkinlikleri Uluslararası İlişkiler Birimi Öğretim Görevlisi Emrah Orakcıoğlu, Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami İşlek ve ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ’ın konuşmacı olarak katıldığı ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli’ndeki açılış oturumu ile başladı. Açılışa ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) Müdürü Doç. Dr. Eylem Dereli Saltık ve ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Oktay Berber de katıldı.

08-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Personel Haftası çerçevesinde Erasmus+ Programı Ortak Ülkeler ve Program Ülkelerinden 38 katılımcı hafta süresince çeşitli etkinliklere katılacak. Etkinlikler çerçevesinde Tanzanya’dan State University of Zanzibar, Gana’dan Ghana Institute of Management and Public Administration, Moritus’tan University of Technology, Gürcistan’dan Tbilisi State University ve Ilia State University, Bosna-Hersek’ten University of Bihac, Ukrayna’dan Zhytomyr Polytechnic State University ve Bulgaristan’dan University of Food Techonology olmak üzere 8 farklı üniversiteden akademik ve idari personele proje yazım süreci ve ESOGÜ uluslararasılaşma sürecine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Katılımcılar program çerçevesinde eğitim alma ve ders verme faaliyetlerini gerçekleştirecek. Programda ayrıca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik etkinlikler düzenlenecek. Hafta çerçevesinde katılımcılar kendi kurumlarını tanıtarak ESOGÜ akademik birimleri ile bir araya gelme ve ileriye dönük farklı projelerde ortaklıklar kurma imkânı da bulacak. Uluslararası Personel Haftası etkinliklerinin gerek ESOGÜ gerekse ortak üniversitelerin uluslararasılaşma süreçlerine katkıda bulunması ve mevcut iş birliklerinin pekişmesini ve geliştirilmesini sağlaması hedefleniyor.