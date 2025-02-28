Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği, Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Esma Nur Topcu’nun konuşmacı olduğu "Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin’in Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu konferans, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Esma Nur Topcu’nun sunumundaki önemli başlıklar; İsrail’in Gazze’de ve Batı Şeria’da gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri, uluslararası hukuk mekanizmalarının bu hususta verdikleri kararların nitelikleri ve sonuçları, uluslararası hukuk tarihi çerçevesi bugün içinde bulunduğumuz sistemin inşa süreci oldu. Araştırma Görevlisi Esma Nur Topcu konuşmasında Avrupa-merkezcilik ve oryantalizm kavramları, son 30 senede Birleşmiş Milletler’in müdahale etmekte yetersiz kaldığı soykırım ve katliamlar, Filistin bölgesinin yaklaşık 5 bin yıllık tarihi, siyonizm ideolojisinin ve İsrail Devleti’nin kurulma süreçleri üzerinde de durdu. 16 aydır devam eden Gazze Soykırımı sürecinin, dünya siyaseti ve uluslararası hukukun geleceği bakımından bir kırılma noktası teşkil ettiğini belirten Topcu, böyle bir süreçte fert fert yapılması gerekenleri de irdeledi. Sunumunun ardından öğrencilerin sorularını cevaplandıran Arş. Gör. Esma Nur Topcu’ya Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emine Gümüşsoy tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.