Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi’nde adalet sistemine katkı vermek amacıyla Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak 2023 yılında başlatılan arabuluculuk eğitimleri sürüyor.

ESOGÜ Hukuk Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını verecek olmanın heyecanıyla, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm motivasyonu ile çalışıyor. Yetkin ve donanımlı bir fakülte olarak öğrenci yetiştirmenin yanı sıra ESOGÜ Hukuk Fakültesi, adalet sistemine katkı vermek amacıyla Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alarak 2023 yılında arabuluculuk eğitimleri vermeye başlamıştı. Eskişehir başta olmak üzere Bilecik, Kütahya ve İzmir’de temel arabuluculuk ve uzman arabuluculuk eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 494 kişiye sertifika veren ESOGÜ Hukuk Fakültesi, ayrıca 20 Ekim 2024 tarihinde arabuluculuk yenileme ve uzman arabuluculuk eğitimlerine başladı. Ayrıca arabuluculuk yenileme eğitimini başarıyla tamamlayan 46 kişiye sertifikaları verildi.

Fakülteden yapılan açıklamada, akademik faaliyetlerin yanı sıra yeni eğitim planlamalarının da devam ettiği belirtildi.