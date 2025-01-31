Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen öncelikli alan misyonu olan sağlıkta dijital teknolojiler konusundaki çalıştay serisinin ikincisi düzenlendi.

ESOGÜ Araştırma Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde sağlık alanındaki dijital dönüşümün önemini vurgulamak, proje geliştirmek ve fikir üretilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştay araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Ar-Ge Koordinatörü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Yazıcı moderatörlüğünde düzenlenen çalıştaya ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Demiral ile Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman da katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak sağlıkta dijital dönüşümün 2023-2027 stratejik plan farklılaşma stratejisinde yer aldığını belirterek, üniversite içi araştırma alanları oluşturulmasının, iş birliği ağlarının güçlendirilip geliştirilmesinin, katma değeri yüksek alanlar ile dış kaynaklı projelere yönelinmesinin hedeflendiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisinden Doç. Dr. N. Selcan Türker, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi Programına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Türker başvuru şartarı, proje hazırlama ve geliştirme, uluslararası ortak çalışma, bütçe gibi önemli konu başlıklarını değerlendirdiği ayrıntılı sunumunda sosyal ve ekonomik kalkınmanın amaçlandığını, üniversite-sanayi ve AB politikalarıyla uyumlu iş birliklerinin teşvik edildiğini söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunlarından Cihan Uyanık, araştırmacı olarak çalışmakta olduğu Danimarka Teknik Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Fakültesinin şantlarından bahsederek dijital sağlık alanında yürütülen projeleri anlattı. Uyanık dünya genelinde reaktif tıptan proaktif tıpa geçildiğini, kendisinin de biyomedikal sinyal işleme alanında çalıştığını ifade ederek her türlü iş birliğine açık olduğu mesajı verdi.

ESOGÜ Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM), ESTEM-MEMS ve Doku Mühendisliği Birimi Sorumlusu Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avcı ESTEM’in çalışma şartlarını anlattı. Yürüttükleri projelere dair bilgilendirmelerde bulunan Avcı, multi-disipliner olarak bilimsel araştırmalar aracılığı ile yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılar yetiştirdiklerini, kök hücre alanına önemli katkılar sağladıklarını ve daha fazlası için çalıştıklarını belirtti.

ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinden (CISAR) Prof. Dr. Kemal Özkan hayata geçirdikleri dış kaynaklı projeleri hatırlatarak yakın zamanda ESOGÜ bünyesinde Fizik Tedavi Laboratuvarı açmayı planladıklarını, yaşlı bireylerde sanal gerçeklik deneyimleme tasarım modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Proje tecrübesi olan çalışma gruplarını ve firmaları bir araya getiren çalıştayda INOSENS Bilişim Teknolojilerinden Alihan Salman ile MERGEN Yazılım A.Ş. Ekrem Eroğlu da hayata geçirdikleri uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Salman rehabilitasyon süreçlerini geliştiren yeni uygulamalara, Eroğlu da sanal hastane, sanal evde bakım hizmeti gibi alanlardaki projelere öncelik verebileceklerini vurguladı. Sağlıkta Dijital Teknolojiler Çalıştayı 2, soru cevap ve değerlendirmelerin ardından daha etkin çalışmalar yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulması kararıyla sona erdi.