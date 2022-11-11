2019 yılından beri kutlanan ve bu yılki teması “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” olarak belirlenen 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü”, tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde de kutlandı.

2019 yılından beri kutlanan ve bu yılki teması “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” olarak belirlenen 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü”, tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde de kutlandı.

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Doç. Dr. Oytun Meçik, Genel Sekreter Bayram Kaplan, akademik ve idari personel ile öğrencilerin de katılımları ile gerçekleştirilen etkinlikte ESOGÜ Eğitim Fakültesi yeni binası çevresinde ağaçlandırma yapıldı.