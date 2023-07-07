Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) mezuniyet heyecanı ESOGÜ Stadyumu’nda düzenlenen ilk gün törenleri ile başladı.

Mühendislik-Mimarlık, Eğitim, İlahiyat, Turizm ve Ziraat Fakülteleri ile Sivrihisar Meslek Yüksekokulu ve Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu mezunlarının mezuniyet belgelerini aldığı törene, ESOGÜ Yönetimi’nin yanı sıra öğretim üyeleri ve mezun aileleri katıldı.

Törende mezunlar adına konuşan Eğitim Fakültesi öğrencisi Onur Çavdar, eğitim hayatları boyunca yoğun ders programları ve pek çok projenin üstesinden gelmek için çaba sarf ettiklerini ancak bu zorluklara rağmen bugün başarıyla mezun olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çavdar, başarıya giden yoldaki destekleri için ailesi, hocaları ve arkadaşlarına teşekkür etti. Mezun olmanın kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Çavdar, mezunlar olarak kararlılıkla ilerleyerek Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde önemli roller oynayacaklarına inandığını belirtti ve törene katılan herkese teşekkür etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, genç nüfusa sahip olan Türkiye’de eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasının çok daha güçlü bir Türkiye’nin yükselişini sağlayacağını belirterek, bilgiyle donanmış bir gençliği yetiştirmenin ülke olarak geleceğe yapılabilecek en önemli yatırım olduğunu söyledi. ESOGÜ’nün sahip olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve bilimsel araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütürken, aynı zamanda bünyesinde yer alan Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile bölgesel sağlık hizmeti de verdiğini dile getiren Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ kampüsünde binlerce vatandaşın eğitim-öğretim dışında sağlık ve sosyal alanlarda hizmet almakta olduğunu ve bu kapasitenin üniversite olarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Mezunlara seslenerek üniversitelerinin onların, düşünen, sorgulayan, araştıran ve kendini geliştiren mezunlar olmaları için emek harcadığını hatırlatan Prof. Dr. Çolak, bu nedenle hayata atılırken ESOGÜ’de almış oldukları eğitim ve öğretime güvenmelerini istedi. Prof. Dr. Çolak, mezunların iyi yetişmelerine özverili katkılarından dolayı tüm ESOGÜ öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarına teşekkür etti. Mezunlara, Atatürk’ün istiklal ve Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Çolak, kendilerinin de onlardan en büyük beklentisinin bu emanete sahip çıkarken, vatanına ve milletine gönülden bağlı, diline, tarihine, kültürüne ve manevi değerlerine sahip çıkan, vizyon sahibi bireyler olarak toplumdaki yerlerini almaları olduğunu ifade etti. Mezun ailelerine de hitap eden Prof. Dr. Çolak, büyük bir özveriyle yetiştirip ESOGÜ’ye emanet ettikleri çocuklarının onların fedakârlıklarına layık olmak için uzun ve zorlu bir eğitim sürecini tamamladığını belirterek, genç mezunlarla kendilerinin de en az aileleri kadar gurur duyduklarını söyledi. Mezunlara hayatta başarılı olabilmek için kendilerine hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için çalışırken kendilerine güvenmelerini öğütleyen Prof. Dr. Çolak, önlerine çıkan engellerin ise asla umutsuzluğa sebep olmaması gerektiğini hatırlatarak, “Unutmayın ki hayat mükâfatını zorluklara tahammül edenlere verir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak tüm mezunları yolları ve bahtlarının açık olması temennisi ile uğurladı. Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Sonrasında tüm mezunların keplerini topluca havaya atmalarıyla tören sona erdi.