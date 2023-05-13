Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yapan hemşireler, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastanede çalışan hemşireler bir araya gelerek günlerini kutladılar. Düzenlenen etkinliğe hemşireler çeşitli tatlı, börekler getirerek keyifli anlar yaşadılar. Etkinliğe katılan hemşireler, bu özel günde bir arada olmanın keyifli olduklarını belirterek, tüm hemşirelerin gününü kutladıklarını dile getirdiler. Etkinlik sonunda ise hemşireler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.