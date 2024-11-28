Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi iş birliği ile düzenlenen ’Eğitimde Fikirlerin Grafiği’ adlı afiş sergisi açıldı.

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen yer alan afiş tasarımları, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Bilge Kınam’ın yürüttüğü Grafik Tasarım Stüdyo dersi çerçevesinde bölümün 2’nci sınıf öğrencileri; Ayşenur Yoldaş, Beyza Kaplan, Beyza Karaali, Beyza Özmaden, Derya Çağlayan, Elaheh Najafi Baghchehjoughi, Elif Karakuzu, Emel Alanur Doğan, Esma Nur Yüksek, Emirhan İsmail Yıldız, Esra Hayat Akkuş, Eylül Melek Asal, Fatmanur Özbay, Filiz Arslan, Fulya Atik, İrem Selime Kırmış, Kardelen Uygur, Kübra Bulat Örs, Mert Arın ve Özlen Türkü Türe tarafından hazırlandı. Öğrenciler eğitimin kavramsal yönlerini grafik tasarım diliyle yorumlayarak, yenilikçi ve minimalist çözümlerle görselleştirdiler. Sergideki afişler bir kalem, bir kitap veya eğitime dair başka bir simge üzerinden eğitimin farklı boyutlarını ele alarak izleyiciyi düşünmeye, sorgulamaya ve kendi perspektifini geliştirmeye davet etti.

Serginin açılışına ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel, MEB Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şemsettin Durmuş ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı başta olmak üzere çok sayıda konuk, akademisyen ve öğrenc katılım sağladı.

’Eğitimde Fikirlerin Grafiği’ sergisinin 6 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebileceği açıklandı. Serginin ayrıca Sanat ve Tasarım Fakültesi çevrimiçi sergi platformu üzerinden de izlenebildiği belirtildi.