Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında,düzenlenen Fakülteler Arası Öğrenci Halı Saha Futbol Turnuvası ve Birimler Arası Personel Ayak Tenisi Turnuvası, final müsabakaları ve geniş bir katılımla gerçekleşen kupa töreni ile sona erdi.

Fakülteler Arası Öğrenci Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk kupasının sahibi Turizm Fakültesi olurken, ikinciliği Tıp Fakültesi, üçüncülüğü ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi elde etti. Birimler Arası Personel Ayak Tenisi Turnuvası’nda ise şampiyonluk kupasının sahibi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olurken, ikinciliği Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üçüncülüğü Koruma ve Güvenlik Amirliği elde etti.