Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAM) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen “Cumhuriyet Sohbetleri” serisinin ilki olan “Cumhuriyet Aydınlanması ve Türk Belgesel Sineması” konulu konferans, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Demirkıran’ın konuşmacı olarak katılımı ile ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinlik açılışında konuşan ESOGÜ ATAM Müdürü Doç. Dr. Volkan Marttin, Cumhuriyet yönetiminde halkın bilinçli olması gerektiğini bu nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken Cumhuriyete sahip çıkacak nesillere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Mustafa Kemal Atatürk’ün egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait oluşunu, gerçekleştirdiği büyük milli mücadelede ortaya koyduğunu belirten Doç. Dr. Marttin, asırlar süren bir yönetim değişirken Atatürk’ün çok sevdiği milletine en layık olan yönetim biçiminin yani Cumhuriyetin geçerli olmasını istediğini söyledi. Doç. Dr. Marttin, Atatürk’ün padişahlığı devam ettirmek ya da tek kişi yönetimi kurmak yerine herkesin başta hak ve özgürlükler olmak üzere daha bilinçli olduğu bir yönetimi istediğini ve ömrü boyunca da “Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti’dir” dediğini ifade etti. Cumhuriyet Sohbetleri aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaşabilecek ilginç konuları ele almaya çalıştıklarını dile getiren Doç. Dr. Marttin, konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Cenk Demirkıran’a ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Cenk Demirkıran’ın “Cumhuriyet Aydınlanması ve Türk Belgesel Sineması” konulu konferansına geçildi.