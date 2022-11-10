Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önnder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde de anıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önnder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde de anıldı.

Anma programı çerçevesinde üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin de katılımlarıyla, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından ESOGÜ Atatürk ve Gençlik anıtına çelenk konuldu. Sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.