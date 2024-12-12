Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 74 yaşındaki kadın hastaya kapalı bypass ameliyatı yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Ovalı, “Bu hasta; hastanemizde başarıyla yapılmış olan 300’üncü Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Ovalı, Özgül Coral isimli hastanın şikâyetleri sonucunda koroner anjiografi yapılmış olduğunu anlattı. Üç damarının ciddi daralmış olduğu görülmesi üzerine tedavi olarak kalp ameliyatı olması ve bypass yapılmasının kendisine önerildiğini anlatan Ovalı, "Yaşından dolayı ve göğüs kemiğinin kesilmesinden dolayı bu ameliyatı olmak istememiş. Bir komşusunun akrabasının benzer şikâyetlerden dolayı kapalı kalp ameliyatı olduğunu duymuş ve bu ameliyat yöntemini araştırmış. Bunun üzerine kliniğimize gelen hastanın yatışı yapıldı ve halk arasında kapalı kalp ameliyatı olarak bilinen minimal invaziv kalp ameliyatı yöntemi kullanılarak 3 damar koroner bypass yapıldı. Ameliyattan 5 gün sonra taburcu olan hasta 1 hafta sonra poliklinik kontrolüne geldi. “İlk günden itibaren her hareketi yapabiliyorum, yan yatarak uyuyorum" dedi. Ayrıca, sağlığının çok iyi olduğunu ve hiçbir şikâyetinin olmadığını ifade etti" dedi.

"Yöntem, gün geçtikçe hastalar tarafından daha fazla tercih edilir hale geldi"

Prof. Dr. Cengiz Ovalı, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Küçük kesi ameliyatını ilk olarak 2020 yılının sonunda yaptım ve ülkemizde bu yöntemi kullanan nadir merkezlerden birisi olmuştuk. Bu hastayla birlikte kısa süre içinde 300’üncü hastamızı da bu yöntemle ameliyat etmiş olduk. Günümüzde pek çok merkezde bu tür ameliyatlar yapılmaya çalışılırken biz hastalarımızın hemen hemen tamamına rutin olarak yapabilmekteyiz. Tüm kapak ameliyatları (mitral kapak, aort kapak ve triküspit kapak), kalpteki deliklerin onarımı (ASD, VSD), miksoma gibi kalp tümörlerinin yanı sıra çoklu koroner bypass ameliyatlarında da bu yöntemi kullanmaktayım. Kapalı kalp ameliyatlarında göğüs kemiği uzunlamasına kesilmez. Bunun yerine, kalbe göğsün sağ ya da sol tarafına ufak kesiler yapılarak kaburgalar arasından ulaşılır. Açık bypass ameliyatında; göğüs kemiği kesildiği için göğsü sabitleştiren korse gibi cihazlar kullanılır, hastaların nefes almakla ağrıları olur ve hareketleri kısıtlıdır. Kollarıyla yukarı doğru uzanamazlar ve ağır bir yük taşıyamazlar. Yan yatmaları 2 - 3 ay mümkün olmaz. Kapalı ameliyatlarda; ameliyatın ilk günü itibarıyla her türlü hareketi yapabilir ve istedikleri pozisyonda yatabilirler. Taburculuk sonrası araba sürebilirler. Çok daha kısa sürede normal hayatına ve işine dönebilirler. Yapılan cilt kesileri de açık ameliyatlarla kıyaslanamayacak kadar küçüktür ve genellikle göğüs altında, koltuk altında kalmaktadır. Dışarıdan bakıldığında kalp ameliyatı olduğu anlaşılmamaktadır. Bu da özellikle genç hastaların sosyal ve psikolojik durumunu olumlu yönde etkilemektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı kapalı yöntem, gün geçtikçe hastalar tarafından daha fazla tercih edilir hale gelmektedir.”