Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Açılış etkinlikleri ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından ESOGÜ Atatürk ve Gençlik Anıtı’na çelenk konulmasını takiben, akademik ve idari personelin de katılımıyla gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Anıttaki törenin ardından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış törenine geçildi. Tören ESOGÜ Yönetimi’nin yanı sıra Eskişehir Vali Vekili Salih Altun, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Jandarma Alay Komutan Vekili J.Alb. Yücel Orhan, Eskişehir İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Aydemir, protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı ise yeni akademik yıl açılış dersini vermek üzere törene katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Gülsevim Sevim, yeni eğitim-öğretim yılına heyecanla başlarken Öğrenci Konseyi olarak bu yıl da öğrenci arkadaşları ile Üniversite Yönetimi arasında köprü olmaya ve onlar için en iyisini yapma çabası içinde olmaya devam edeceklerini söyledi. ESOGÜ ailesine yeni katılan arkadaşlarına, “Yeni hayatınıza, yeni ailenize, yeni yuvanıza hoş geldiniz” diyen Sevim, birlikte daha güçlü, başarılı ve iyi olacaklarını ifade ederek yeni akademik yılın sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesini diledi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, açılışta yaptığı konuşmada yarım asrı aşkın bilimsel birikimi ve akademik geçmişi ile ülkemizin köklü yükseköğretim kurumları arasında yer alan ESOGÜ’nün, alanında uzman akademik kadroları, idari personeli ve iyi yetişmiş mezunlarıyla şehrine ve ülkesine değer katmakta olan bir üniversite olduğunu kaydetti. Bünyesindeki 13 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 40 uygulama ve araştırma merkezi ile sekiz farklı yerleşkede hizmet veren nitelikli eğitim-öğretim programlarına sahip olan ESOGÜ’nün, bilimsel çıktılarıyla araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemekte olduğunu belirten Prof. Dr. Çolak, araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim-öğretim hizmetleriyle ESOGÜ’nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için en büyük katkıyı veren üniversitelerden biri olma gayretinde olduğunu söyledi. ESOGÜ’nün engin birikimiyle her zaman gençlerin yanında olacağını ve onlara yol göstermeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Çolak, yeni ESOGÜ’lülere de seslenerek, üniversite eğitimleri boyunca edineceklerinin hayat boyu yollarını aydınlatacağını ve zor durumda kaldıklarında onlara yol göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. Çolak, seçkin akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından akredite edilen ve günün koşullarına göre sürekli güncellenen akademik programları ve sahip olduğu akademik kültürüyle ESOGÜ’nün öğrencilerini 21’inci yüzyıla hazırlayarak bulundukları ortamlarda öne çıkmalarını sağlayacağını söyledi. ESOGÜ’nün eğitim-öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi, etkin ve rekabetçi sağlık hizmetleri sunmayı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi görev edinmiş bir üniversite olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ’nün bilgiyi değere dönüştüren, topluma öncü, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır, tercih edilir ve saygın bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla hareket ettiğini ifade etti.

Yapay zekâ ve diğer yenilikçi teknolojilerin şekillendirmeye başladığı faaliyet alanlarının daha sistematik yönetimi için özellikle ülkeler ve kuruluşların, kendi yol haritalarını veya stratejilerini üretmesinin önemli bir gereksinim haline geldiğini belirten Prof. Dr. Çolak, bu doğrultuda ESOGÜ bünyesindeki Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kamu veya özel sektör ihtiyaçları doğrultusunda yapay zekânın farklı alanlarda endüstriyel olarak uygulanması ile ilgili önemli ulusal ve uluslararası projelere katkı sağlamakta olduğunu kaydetti. ESOGÜ’de Akıllı Fabrika ve Robotik, Tarım, Akıllı Şehirler, Bilgi Güvenliği, 5G gibi alanlarda faaliyetler yürütülmekte olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çolak, Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Robotik Laboratuvarı ile Dijital Avrupa Programı’ndaki Dijital İnovasyon HUB ağında ESOGÜ’nün 2021 yılında tanınırlık alan Türkiye’deki ilk üniversite olduğunun altını çizdi.

ESOGÜ öncülüğünde Eskişehir’in ikinci Teknoloji Geliştirme Bölgesi TEKNOGÜ’nün kuruluş çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi’nde bulunan teknokentte, akademisyenler ve firmaların iş birliğiyle milli ve yerli üretimlerin gerçekleştirileceğine, uluslararası alanda da ihraç edilecek yazılım ve sistemlerin geliştirileceğine inandıklarını ifade etti. Prof. Dr. Çolak, teknokentte ESOGÜ öğrencilerinin de teknoloji tabanlı projelerini hayata geçirebilecekleri prototipleme merkezine, ön kuluçka ve kuluçka ofislerine sahip olabileceğini ve burada elde edecekleri tecrübelerle ileride start-up şirketleri kurabileceklerini söyledi. ESOGÜ olarak sonuç ve kalite odaklı yönetim anlayışları, araştırma ve teknoloji üretme kapasiteleri ile ulusal ve uluslararası kurumsal görünürlüklerini artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çolak, bu yoldaki çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

ESOGÜ 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı akademik açılış dersini verecek olan Prof. Dr. Nabi Avcı’ya bu güzel buluşma imkânını kendilerine verdiği için teşekkür eden Prof. Dr. Çolak, tüm ESOGÜ öğrencileri ile üniversite akademik ve idari personelinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılını kutladı ve yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Açılış töreni Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın verdiği ‘Türkiye’de ve Dünyada Üniversitelerin Yarını’ konulu akademik yıl açılış dersi ile tamamlandı.