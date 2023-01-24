ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Hakan Demiral, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette kurumsal iş birlikleri ele alındı. Ziyaret sonunda ESOGÜ yönetimine hediye takdim edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve Rektör Yardımcıları, TUSAŞ Motor Sanayi’yi (TEI) ziyaret etti.

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