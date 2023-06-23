Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu Lansman Programı 14 Haziran 2023 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Faruk Özçelik ile Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, TYÇ Yönetim Yapıları ve yükseköğretim kurumlarından 180’i aşkın temsilcinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Lansman programına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) adına Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral ile diplomalarında TYÇ logosunu kullanma hakkının verildiği ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Topaloğlu Yazıcı katıldı.

Lansman programında TYÇ’de yer alan yükseköğretim yeterliliklerinden sorumlu 40 üniversiteden biri olarak ESOGÜ’ye anı plaketi takdim edildi. Yükseköğretimde var olan otuz bin diploma programından sadece 142 program TYÇ’ye yerleştirilmiş yeterlilikler için düzenlenen mezuniyet belgelerinde TYÇ logosu kullanım hakkına sahip bulunuyor.