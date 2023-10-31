‘Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu’nun yürütücüleri arasında yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), platformun Ankara’da gerçekleştirilen tanıtım ve imza törenine katıldı.

Deprem riskini azaltmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın bir araya gelmesi ile oluşturulan ve 14 üniversitenin yürütücülüğünde hayata geçirilen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu"nun tanıtım ve imza töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Platformun yürütücüleri arasında yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’ni temsilen törene Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak katıldı.

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu ile ülkemizde deprem üretme potansiyeli bulunan fayların özelliklerinin tüm yönleriyle araştırılması hedefleniyor. Bu çerçevede ESOGÜ’de Prof. Dr. Volkan Karabacak yürütücülüğünde gerçekleştirilecek proje 6.7 milyon TL bütçe ile desteklenerek 2 yıl içerisinde Eskişehir’i etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarının ortaya konması amaçlandı. Proje ile Türkiye genelinde üretilecek bilimsel veri, deprem tehlikesi altındaki alanlarda yeni oluşturulacak yerleşim alanlarının belirlenmesinde ilgili kurumlara temel oluşturması ve böylece Türkiye Diri Fay Haritası ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesine eşsiz nitelikte katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca proje çerçevesinde yetiştirilecek lisansüstü öğrenciler ile Türkiye’de deprem çalışmaları konusunda uzman açığının kapatılmasına katkı sağlanacak.