Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Rektörleri Özel Toplantısına katıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin de üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Rektörleri Özel Toplantısı, 06-08 Haziran tarihlerinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda ESOGÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ temsil etti.

Orhun Değişim Programı ve 2023-2024 akademik yılında programın geliştirilebilmesi amacıyla atılacak adımlar ile üye ülkelerden katılacak yeni üniversiteler gibi konuların ele alındığı toplantıda ayrıca, katılımcı kurumlar programın işleyişine ilişkin tecrübelerini aktardı. Türkiye’den aralarında ESOGÜ’nün de bulunduğu 11 üniversitenin üye olduğu TÜRKÜNİB bünyesinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’dan üniversiteler yer alıyor. 2013 yılında kurulan birlik, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmeyi hedefliyor.