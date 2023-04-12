Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Türkçe hazırlık eğitimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerine Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli’nde iftar yemeği verdi.

ESOGÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Oktay Berber’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı, ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Y. Murat Bulut, TÖMER akademik ve idari personeli ile Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli’nde misafir edilen depremzede vatandaşlar da katıldı.