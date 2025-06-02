Uluslararası öğrencilere ve yabancı uyruklulara Türkçe öğretmeye 2012 yılında başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından mezunlar günü gerçekleştirildi.

Etkinliğe ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Oktay Berber, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Tuba Onat Çakıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aliye Nur Ercan Güven ile merkez akademik ve idari personeli de katıldı.

Önceki yıllarda ESOGÜ TÖMER’de Türkçe öğrenen öğrenci ve kursiyerlerin bir araya getirildiği etkinlik, Merkez Müdürü Prof. Dr. Oktay Berber’in açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Berber, "Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz ESOGÜ TÖMER mezunlar buluşmasına gelen siz kıymetli öğrencilerimizle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Her yıl hocalarımızın olağanüstü gayretleriyle yüzlerce öğrenciye ve kursiyere Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Sizlerle pek çok anı biriktirdik ve bugün bunları tekrar hatırlamak, ESOGÜ TÖMER sonrasında edindiğiniz tecrübeleri dinlemek için bir araya geldik. Bundan sonra da düzenli olarak sizlerle bir araya geleceğimiz etkinlikler gerçekleştireceğiz. Davetimizi kırmayarak teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Daha sonra "Öğrencilerimizle On Yıl: 2015-2025" başlıklı, son on yılda ESOGÜ TÖMER’de Türkçe öğrenenlerin hatıralarını yansıtan fotoğraflardan oluşan bir video gösterimi gerçekleştirildi. Ardından mezunlar hatıralarını paylaştı.

Bir mezunlar gününün düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti de ifade eden mezunlar ayrıca halen ESOGÜ TÖMER’de Türkçe öğrenen öğrencilere, kendi üniversite öğrenimi süreçlerinde edindikleri tecrübeleri de aktardı.

ESOGÜ TÖMER akademik personelinin konuşmaları sonrasında ise pilav ve tatlı ikramına geçildi. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.