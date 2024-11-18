F-4E Phantom II uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girişinin 50’nci yılı için boyama tasarımı gerçekleştirilen F-4E Phantom II uçağı ulusal ve uluslararası hava fotoğrafçılarına açık gösteri uçuşunun ardından, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Şirin Şengel’in koordinatörlüğünde yürütülen uçak boyama tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Safa Akalay tarafından yapıldı. Öğretim Görevlisi Dr. Tunçemre Doğramacı ise spook karakterini yorumlayarak tasarıma katkı sağladı. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ın da katıldığı tarihi gösteri; Japonya, ABD, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkelerden 480’i yabancı yaklaşık 800 havacılık fotoğrafçısı tarafından kayda alındı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu uçuş yapan 4 adet F-4E Phantom II savaş uçağına, gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Atatürk resminin olduğu F-4E Phantom II uçakla liderlik yaptı.