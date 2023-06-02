Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 5’incisi düzenlenen Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı sona erdi.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Jülide Coşkun’un yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından, ESOGÜ Hastanesi Ameliyathanesi’nde çalışan hemşirelerin görevlerini etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kursiyerlere, Sağlık Bakanlığı Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları istikâmetinde planlanan ve 12 gün teorik, 10 gün uygulamalı olmak üzere toplam 22 gün süren programın sertifikaları verildi.

Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Emine Çetin Atay ve Program Sorumlusu Sevgi Sezer tarafından düzenlenen "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasyon Programı" ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesi’nde görev yapan hemşirelerin yanı sıra, Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Afyon Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi hemşirelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.