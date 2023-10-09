Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törene, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni temsilen (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Kaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzum Çelik, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ile bir grup öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.