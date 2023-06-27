Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yayınladığı mesajda tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bayramda kırgınlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılarak sevgi ve hoşgörünün hâkim kılınması gerektiğine dikkat çeken Rektör Çolak, "Sevgi, saygı, iyilik ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı bayramlar, milletçe birlik ve beraberliğimizin pekiştiği günlerdir. Bayramlarımız aynı zamanda gündelik hayatın yoğunluğu içerisinde yalnızlaşan ve yakınlarına zaman ayırmakta zorlanan günümüz insanına, durup düşünme ve çevresindeki maddi ve manevi yardıma ihtiyaç duyan insanları fark etme imkânı sunmaktadır. Huzurun, bereketin, paylaşmanın doruğa çıktığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşarken kalbimizi iyiliklere, güzelliklere, hayırlara açmalı, bayram vesilesi ile ailemiz ve akrabalarımızın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de imkânlarımız el verdiğince el uzatmalıyız. Bayramların kendine has güzel atmosferini iyi değerlendirmeli, kırgınlık ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgi ve hoşgörüyü hâkim kılmalıyız. Bu duygularla milletimiz ve tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın ülkemiz ve insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.