Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek çalışmalar hakkında görüştü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek çalışmalar hakkında görüştü.

"Hedeflerimize ulaşmada üniversitelerin sunacağı katkılar önemli

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, öncelikli hedeflerinin yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretimine yoğunlaşmak ve bu ürünleri üreten işletmelerin sayısını artırmak olduğunu söyleyerek, bu hedeflere ulaşmada üniversitelerin ve bilim insanlarının sanayicilere sunacağı katkıların çok değerli olduğunu belirtti.

"Üniversite-sanayi iş birliği hedeflediğimiz noktaya gelecektir"

Başkan Küpeli, Eskişehir Osmangazi Üniversite ile yıllardan beri önemli çalışmalara ve iş birliklerine imza attıklarını aktararak, “Osmangazi Üniversitesi ile güç birliği yapmak hem Eskişehir hem de sanayi sektörü için çok önemli bir kazanım. Eğitimden, Ar-Ge çalışmalarına, öğrencilerin doğru yerlerde staj görüp istihdam edilmesi ve akademik bilginin sanayi ile buluşup katma değere dönüştürülmesine kadar kentimiz ve ülkemiz için yaratabileceğimiz çok sayıda fayda bulunmakta. Bu doğrultuda sayın rektörüm döneminde de üniversite-sanayi iş birliğinde hedeflediğimiz noktaya geleceğine inancımız tamdır" dedi.

"Bilginin üretime ve teknolojiye dönüşmesi son derece önemli"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, üretilen bilginin üretime, teknolojiye dönüşmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir eğitim ve bilim kurumu için üretilen bilginin, yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin üretime, teknolojiye dönüşmesi son derece önemlidir. Bizim akademik bilgi birikimimizi ve OSB’nin iş imkanlarını ortak bir paydada birleştirirsek sanayimize, şehrimize ve ülkemizde maksimum katkı sağlamış oluruz. Bunun için daha çok bir araya gelmeli, ortak çalışmalar yapmalıyız. Kamu, üniversite, sanayi iş birliğini daha fazla ön plana çıkartarak, sanayicilerimize fırsatlar oluşturmalıyız” diye konuştu.