Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, merkezde bulunan patili dostlar ile tanıştı.

Sokaktaki can dostların bakımlarını ve tedavilerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri de Doğal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez yetkilileri tarafından öğrencilere merkezde bulunan patili dostların özellikleri, bakımları ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.