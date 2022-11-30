Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) koordinatörlüğünde Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı’nın yürütücülüğünü yaptığı Rerural projesi, Polonya’nın Olsztyn kentindeki Warmia ve Mazury Üniversitesi (UWM)’nde yapılan çalıştay ile başlatıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) koordinatörlüğünde Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı’nın yürütücülüğünü yaptığı Rerural projesi, Polonya’nın Olsztyn kentindeki Warmia ve Mazury Üniversitesi (UWM)’nde yapılan çalıştay ile başlatıldı.

Proje çerçevesinde Polonya, Türkiye ve Slovakya’daki üniversitelerden öğrenci ve öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası çalıştayın temasını peyzaj, mimarlık ve kırsal turizm oluşturdu. Katılımcılar üç gün süren çalıştay ile Warmia turizm bölgesindeki Bartek, Bartg, Ru ve Stawiguda gibi yakın köylerde atölye çalışmaları ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiler. Katılımcılar ayrıca Modernite Müzesi, Bet Thara, Borissia Vakfı Kültürlerarası Diyalog Merkezi ve Eski Isı Merkezi dahil Olsztyn’deki restore edilerek turizme kazandırılmış en önemli binaları ziyaret ettiler. Yapılan açıklamada proje çerçevesindeki çalıştayların kültürel değerlerin korunması bağlamında tarihi varsayımların ve peyzaj analizlerinin yenilenmesi ile ilgili olarak ilerlediği belirtildi.

Öğrencilerin kırsal mekanların ve tesislerin turistik amaçla kullanılması ihtimaline ilişkin tasarım ve stratejik öneriler sunması ile tamamlanan ilk çalıştaydan sonra katılımcılar, 30 Kasım-4 Aralık 2022 tarihleri arasında Slovakya’da Bratislava Teknoloji Üniversitesi’nde yapılacak çalıştaya katılmak üzere Olsztyn’den ayrıldılar.