Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi, Dünya İnme Organizasyonu tarafından ‘Kapsamlı İnme Merkezi’ olarak akredite edildi.

Yurt dışından gelen üç bağımsız inme nöroloğu tarafından denetlenen merkez, alanında dünyanın en önemli organizasyonu olan Dünya İnme Organizasyonu tarafından en iyi inme merkezlerinden biri olarak gösterildi. Akreditasyon kararı Kanada Toronto’da düzenlenen Dünya İnme Kongresi’nde tebliğ edilmişti. ESOGÜ İnme Merkezi Sorumlusu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, merkezin 2010 yılından beri Eskişehir ve çevre illere hizmet verdiğini belirterek şunları söyledi:

“İnme merkezimiz, merkez koordinatörü Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı İnme Merkezi ekibinin yanı sıra Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı olan hastaneler, 112 Acil Hizmetleri Ekibi, Tıp Fakültesi Acil Tıp, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dallarının desteğiyle büyük bir takım çalışması içerisinde ve ekip ruhuyla hareket etmektedir. İnme şüphesi olan hastalar 112 Acil Servis sistemi tarafından değerlendirilerek doğrudan inme merkezine sevk edilmektedir. Bu noktada halkımızda inme farkındalığının artırılması için çalışma da yürütülmüş, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden destek alınarak hazırlanan ve Eskişehir’de halkın inme farkındalığını artırmak için uygulanan resmi proje Türkiye’ye örnek olmuştur. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü de inme hastalarının konuşma ve yutkunma bozukluklarının değerlendirilmesinde rol oynamıştır. Türkiye’nin ilk resmi inme merkezi olan ESOGÜ İnme Merkezi’nde binlerce hastaya beyin damarını açıcı tedaviler uygulanmıştır. İnme merkezinde Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen 40 nöroloji uzmanına beyin damarı açıcı tedavi için eğitim verilmesinin yanı sıra, yurt dışından gelen uzmanlar da yetiştirilmiştir. İnme merkezimiz aynı zamanda beyin kanamalarında nöroanjiyografik müdahaleler ve ameliyatlar için ESOGÜ Beyin Cerrahisi Kliniği ile çalışmaktadır. İnme merkezimizin kurulmasında desteği olan ve inme organizasyonu ekibinin içinde yer alan kurumlara, çalışanlara teşekkürü borç biliriz.”