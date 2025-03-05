Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi arasında bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğinin sağlanmasını düzenleyen protokol imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde, protokolü ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi adına ise Şube Başkanı Av. Ayşe Fert Dökmeci imzaladı. İmza töreninde ESOGÜ Genel Sekreteri Harun Yoldaş ve ESOGÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Timuçin Doğan da bulundu. Protokol ile ESOGÜ ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından bağımlılık üzerine seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenlenmesi, atölye çalışmaları yapılması, bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.