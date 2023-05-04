Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik olarak, Ar-Ge içerisine giren çeşitli konularda iş birliği yapılmasını maksatlayan protokol imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ve ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Görgülü’nün yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Konar, Genel Sekreter Bayram Kaplan ile ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkiye için kazanç olacak böyle bir birlikteliğin içinde olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, imzalanan protokolün her iki kuruma, Eskişehir’e ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Görgülü ise gıda sektörünün bilime çok yakın olması gerektiğini, bu nedenle ESOGÜ ile birlikteliklerini çok kıymetli bulduğunu ifade etti. Bilim dünyası ile sektörde yer alan bilginin birleştirilmesi halinde çok daha nitelikli, insan hayatına dokunan çıktıların elde edileceğine inandığını belirten Ahmet Görgülü, protokolün hayırlı olmasını diledi.