Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi’nin hayata geçirdiği “Çevresel Sürdürülebilirliğin Teşebbüslerin Rekabet Politikalarına Etkisi: Türk Mevzuatı ve Avrupa Birliği Müktesebatı ile Güncel Uygulamalar Kapsamında Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı proje, TÜBİTAK desteği kazandı.

Projenin tanıtım toplantısı ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu’nda ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ile Eskişehir Barosu Başkanı Av. Barış Günaydın’ın da katılımları ile gerçekleştirildi.

Çağımızın en kritik meselelerinden biri olan çevresel sürdürülebilirlik ile modern hukuk sisteminin temel taşı olan rekabetin korunması arasındaki ilişkiye odaklanmakta olan proje; hukuk, ekonomi ve çevre bilimlerinin kesişim noktasında, disiplinlerarası bir anlayışla hazırlandı. ESOGÜ Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu İrge Erdoğan yürütücülüğünde; Doç. Dr. Kazım Sedat Sirmen, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Aytuğar, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Elbir, Araş. Gör. Gökberk Atacan’dan oluşan proje ekibine Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Eroğlu proje danışmanlığı yapıyor.

Proje ile ilgili olarak ESOGÜ Hukuk Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Projemiz sürdürülebilirliğin rekabet politikalarına etkisini hem teorik hem de pratik düzeyde ele alarak, yerel yönetimler ve özel teşebbüslerle iş birliği içinde yürütülmektedir. Bu, sadece akademik bir çalışmanın ötesinde, ülkemizin ekonomik ve çevresel politikalarına ışık tutacak bir girişimdir. Ayrıca Rekabet Kurumu’nun projemize desteği ve süreçteki etkin katılımı, bu çalışmanın ulusal düzeyde oluşturduğu etkiyi daha da güçlendirecektir. Dünya artık sürdürülebilirlik temelli bir ekonomik düzene doğru hızla ilerlemektedir. Bu dönüşümde hukuk, yalnızca düzenleyici bir çerçeve sunmanın ötesine geçerek, çevresel hedefler ile ekonomik gerçeklikler arasında bir denge kurma görevini üstlenmiştir. Projemiz bu bağlamda, sadece hukuki ve akademik alana değil, uygulamaya yönelik yenilikçi çözümler sunmayı da hedeflemektedir. Hukuk, çevre ve rekabet politikalarını birleştiren bu öncü çalışmanın çıktılarının gerek akademik dünyada gerekse uygulamada derin izler bırakacağına yürekten inanıyoruz.” Denildi.