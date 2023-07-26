Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, depremzedelere yönelik bilgilendirici kılavuzlar hazırladı.

ESOGÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ESOGÜ Ombudsmanlık Kulübü, Hukuk ve Toplum Kulübü ve Hukuk Uygulamaları Kulübü, deprem ve hukuk konusunda duyarlılık gösterdi. Öğrenciler, ’Afet Durumlarında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Rehber’ ve ’Depremden Etkilenenlerin Yardım Nafakasından Yararlanması’ konusunda bilgilendirici kılavuzlar hazırladı. Kulüplerden yapılan açıklamada, kılavuzların 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlerin anısına hazırlanarak depremzede vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.