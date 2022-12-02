Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) heyetinin Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) hayırlı olsun ziyaretinde işbirliği alanları görüşüldü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) heyetinin Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) hayırlı olsun ziyaretinde işbirliği alanları görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, göreve başlamaları dolayısıyla Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler ile Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Çavdar ve Hüsnü Ünalan’ın ev sahipliğindeki görüşmede Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak Metin Güler ve yönetimine başarılar dilerken, iş birliği yapılabilecek alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.