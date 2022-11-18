Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami İşlek’ten oluşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) heyeti Arnavutluk üniversiteleri ile ikili işbirliklerini geliştirmek üzere bir takım temaslarda bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami İşlek’ten oluşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) heyeti Arnavutluk üniversiteleri ile ikili işbirliklerini geliştirmek üzere bir takım temaslarda bulundu.

Heyetin ziyaretleri, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve TİKA Tiran Program Koordinatörü Dr. Emine Gizem Başkan’a nezaket ziyareti çerçevesindeki görüşmeler ile başlarken, üniversitelerle ikili iş birliklerini geliştirmek için gerçekleştirilen ziyaret serisi Fan S. Noli Üniversitesi ile Tiran Üniversitesi programları ile devam etti.

Fan S. Noli Üniversitesinde iyi niyet anlaşması imza töreni gerçekleştirilmiş olup törende Fan S. Noli Üniversitesi rektörü, rektör yardımcısı, dış ilişkiler koordinatörü ve dekanlar hazır bulunmuşlardır. Tiran Üniversitesi ile yapılan görüşmede ise en kısa sürede iyi niyet anlaşması imzalanması ve ortak hareketlilik ve araştırma projeleri geliştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Son olarak New York Tiran Üniversitesinin açılış programına katılan Rektör Prof. Dr. Çolak yapılan görüşmelerle araştırmacıların tanışmalarını sağlamak ve disiplinler arası ortak çalışmalar ile ortak ulusal ve uluslararası projeler yapılmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. “Bilindiği üzere iş birlikleri ile yola devam etmek, kaynakların etkin ve etkili kullanımı açısından son derece önemlidir. Bu vesileyle anlaşmalarımızın bilim yolundaki yürüyüşümüze ışık tutmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.