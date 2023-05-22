Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çerçevesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 70 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği hastanenin klinikler binasında çıkan yangına, HAP başkanının talimatı ile Mor Kod verilerek HAP alarmının aktive edilmesinin ardından müdahale edildi. Ardından yatan hastalar ile refakatçilerin görevliler ve acil yardım ekibinin yardımı ile tahliyesi gerçekleştirildi. Çıkan yangında odada bilinci kapalı olan hastaya UMKE ekibi tarafından ilk müdahale yapılarak tahliyenin yapılması sağlandı. Olay yerindeki son durum hakkında sayım yapılmasının ardından yönetime bilgi verilerek Yeşil Kod verilip tatbikat sonlandırıldı.

Tatbikatla ilgili olarak yapılan açıklamada, HAP tatbikatlarının herhangi bir acil-afet durumu meydana geldiğinde hastanede önceden belirlenen kişilerin daha sistemli ve organize davranış ve tutum geliştirmesini sağladığı, böylece acil durum ve afetlerden en az yaralı ve maddi hasar ile kurtulmanın ve afeti hızlı ve doğru yönetmenin hedeflendiği belirtildi.