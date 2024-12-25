Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde uğraş tedavisi uygulanan hastaların hazırladıkları el işi ürünler açılan sergiyle satışa çıkarıldı.

ESOGÜ Psikiyatri Servisi’nde uzun süreli tedavi alan hastaların iç dünyalarından daha kolay uzaklaşabilmeleri için ’Uğraş Tedavisi’ uygulanıyor. Yöntem ile hastaların kendi iç dünyalarından çıkarak farklı konu ve olaylara yönlenmelerini sağlamak amaçlanırken, ortaya çıkan birbirinden güzel el işi ürünler açılan sergi ile satışa sunuldu. Sergiye Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Başmüdür Ayşe Kırcı, hastane personeli ve ziyaretçiler katılım sağladı.

"Kendi iç dünyalarından çıkarak farklı konu ve olaylara yönlenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz"

Hastaların topluma kazandırılması amacıyla uygulanan tedavi hakkında konuşan Psikiyatri Servisi Sorumlu Hemşiresi Ayşe Ayvazcık, "Burada psikiyatri servisimizde yatan hastalarımızın uğraş tedavisi amacıyla yaptığı el işi ürünleri sergiliyoruz. ’Uğraş Tedavisi’ ile amacımız, hastaların kendi iç dünyalarından çıkarak farklı konu ve olaylara yönlenmelerini sağlamaktır. Servisimizde, hemşirelerin kontrolü altında Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nden gelen el sanatları öğretmeni Reyhan Seren ve öğreticilerle hastalara ’Uğraş Tedavisi’ uyguluyoruz. El becerilerini ve işlevselliklerini arttırarak hastalarımızı yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Elde edilen gelirle hastalarımıza tekrar malzeme alıyoruz"

Psikiyatri servisinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Şeyma Okutucu ise, uğraş tedavilerinin hastaların iyileşme sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Psikiyatri servisimizde tedavi gören hastalarımızın yapmış olduğu ürünleri belirli sürelerle satışa çıkartıyoruz. Elde edilen gelirle hastalarımıza tekrar malzeme alıyoruz. Hastalarımızın tedavi süreleri genelde uzun olduğu için bu şekilde uğraşı tedavileri önemli rol oynuyor. Ürün sayıları yeterli sayıya ulaştıkça bu şekilde stantlar açıyoruz" şeklinde konuştu.