Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Transplantasyon Ünitesi tarafından hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme standı kuruldu. Organ bağışı hakkında bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtımı yapılan stantta aynı zamanda, organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların form doldurmaları sağlandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Ulaş, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ve organ nakil koordinatörleri Tarık Uca ile Elif Hiçyılmaz etkinliğe katılarak hastanede yapılan nakiller hakkında bilgi verdiler. Etkinlikte yapılan açıklamada, ESOGÜ Hastanesi’nde 2017 yılından bu yana karaciğer ve böbrek nakillerinin gerçekleştirildiği, hastaların şifa ile taburcu edildiği ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı belirtildi. Açıklamada organ bağışı konusunda toplumsal bilinçlenmenin önemine dikkat çekilerek, her geçen gün daha fazla bağış beklendiği ve bir organın bir hayat olduğu ifade edildi.