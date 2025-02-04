Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, halkın kanser taramalarıyla ilgili bilgi düzeyini arttırmak amacıyla Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından bilgilendirme standı açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, halkın kanser taramalarıyla ilgili bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla; ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Arslantaş, Arş. Gör. Dr. Erman Kavlu ve Arş. Gör. Dr. Bengisu Karagöz koordinatörlüğünde, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından bilgilendirme standı açıldı. "Bir Üniversite Hastanesi Polikliniklerine Başvuran 18 Yaş ve Üstü Bireylerin Kanser Taramalarına Yönelik Bilgi Düzeyleri" isimli sosyal sorumluluk projesine ait etkinliğe ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Fatih Önsüz ve Prof. Dr. Selma Metintaş da katıldı. Etkinlikte halkın kanser taramalarıyla ilgili bilgi düzeyi ölçülürken, bir taraftan da hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirici çalışmalar yapıldı.

Etkinlikle ilgili olarak ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan yapılan açıklamada, "Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik; sağlıklı toplumların oluşturulmasında, kişilerin sağlığının geliştirilmesinde görev almaktadır. Halk sağlığı faaliyetleri kapsamında, toplumun aşılanması, temiz suya ulaşımının sağlanabilmesi; bulaşıcı ve kronik hastalıkların önlenebilmesi için çalışmalar yürütülmekte ve toplum sağlığının korunmasını merkezine alan bir anlayışla hareket edilmektedir. Bireylerin ve toplumların genel sağlık düzeyinin artırılmasında kanser taramalarının düzenli ve gereken yaşlarda yapılabilmesi önem taşımakta ve bu da halk sağlığı ve koruyucu hekimlik anlayışının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kanser taramaları, kanserin erken evrede tespit edilmesine imkân tanıyarak tedavi şansını artırmakta ve hastalığın ilerlemesini önlemektedir. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal (kolon ve rektum) kanser gibi türler için düzenli taramalar, toplumsal farkındalığın artması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasıyla daha yaygın hale gelmiştir. Bu kapsamda Tıp Fakültesi dönem 1 Sosyal Sorumluluk proje dersi (Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı) kapsamında öğrenciler tarafından halkın kanser taramalarına yönelik bilgi düzeyini belirlemek ve bilgi düzeyini artırmak için anket form ve broşür hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasının tamamlanmasının ardından 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Hastanemiz poliklinikler girişinde stant kurulmuştur. Eskişehir halkının kanser taramaları hakkındaki bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla geliştirilen anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle hastaneye başvuranlara uygulanmıştır. Öğrencilerin hazırladıkları broşürler ve Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen afişler ise hastalar ve hasta yakınlarına anlatılarak bilgilendirme yapılmıştır. Tıp fakültesi dönem 1 ve dönem 6 öğrencilerinin yürütücülüğüyle gerçekleştirilen etkinliğe halkımız büyük ilgi göstermiştir." denildi.