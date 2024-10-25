Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ’Hasta Hakları Günü’ dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Hastane poliklinikler girişinde kurulan stantta hasta hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılırken, konuyla ilgili broşürler dağıtıldı. Hasta Hakları Günü etkinliği çerçevesinde, serviste yatan hastalara yapılan ziyaret hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaretlerde hastalarla yapılan görüşmelerde Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi’nin amacının sorunların yerinde çözümlenmesi olduğu belirtilerek, iletişimin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birime başvuruda bulunabilecekleri, bununla birlikte hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymalarının gerektiği belirtildi.

Etkinliğe; Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ile Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Esin Gökalp ve birim personeli katılım sağladı.