Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle "26 Ekim Hasta Hakları Günü" kutlandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle "26 Ekim Hasta Hakları Günü" kutlandı.

Etkinlik çerçevesinde poliklinikler girişinde kurulan stantta, vatandaşlara hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Erben, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Yasemin Öz ve Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda ile Hasta Hakları Sorumlusu Esin Gökalp ve birim personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bilgilendirmelerin yanı sıra hastaların sorumluluklarından da bahsedildi. Yapılan açıklamalarda Hastane Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi’nin sorunların yerinde çözümlenmesini amaçladığı belirtilirken, hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birime başvuruda bulunabilecekleri, bununla birlikte hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymaları gerektiği belirtildi. Etkinlik çerçevesinde serviste yatan hastalara yapılan ziyaret ise hastalar tarafından memnuniyetle karşılandı.