Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli ve hasta yakınları, Hastane Başhekimliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Hastane yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeği ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Başhekim Prof. Dr. Nurettin Erben, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Göknur Yorulmaz, Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda ve Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı’nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için düzenlenen yemek personel ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başhekim Prof. Dr. Nurettin Erben ile Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı yemeğe katılan herkese teşekkür ederek hastanede tedavi gören tüm hastalara acil şifalar diledi.