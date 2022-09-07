Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından geleneksel "Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından geleneksel "Pilav Günü" etkinliği düzenlendi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Doç. Dr. Oytun Meçik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Koray Harmancı ve Prof. Dr. Engin Özakın, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Erben, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Yasemin Öz, Doç. Dr. Kadir Uğur Mert, Doç. Dr. Göknur Yorulmaz ve Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda ile Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak’ın da katıldığı organizasyon, kurum çalışanları arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve motivasyonun artırılmasını amaçladı. Bu yıl 8’incisi düzenlenen etkinlik, ESOGÜ Cumhuriyet Parkı havuz başında gerçekleştirildi. Hastalar ve hasta yakınları ile üniversite öğrencilerinin de katılımıyla renklenen etkinlik sayesinde, hastane çalışanları yorucu geçen iş gününü keyifli anlar yaşayarak tamamladı.